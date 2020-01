Moordenaar en verkrachter Amsterdamse 'weet het niet meer'

De 21-jarige Huruy O., die vorig jaar een Amsterdamse vrouw op straat verkrachtte en zo toetakelde dat ze later overleed, zegt zich niet goed te kunnen herinneren wat de bewuste avond is gebeurd. "Ik kan er niets over zeggen", liet de geboren Eritreeër bij de start van zijn strafzaak via zijn tolk optekenen. "Ik kan het niet goed uitleggen, ik ben het vergeten."