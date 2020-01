'Positief dat uitzendwerk voorkeur heeft als flexcontract'

Het is positief dat de commissie-Borstlap uitzendwerk de voorkeur geeft, vergeleken met andere vormen van flexwerk. Dat zegt de branchevereniging voor uitzendondernemingen ABU. De organisatie is wel kritisch over de concrete aanbevelingen rondom uitzendwerk, die in tegenstelling tot de rest van het rapport "vergaand en gedetailleerd" zijn.