Wangedrag Kaj van der Ree leidt tot thema-uitzending op 3FM

"Als publieke zender vinden we het belangrijk om een actueel thema als online seksueel grensoverschrijdend gedrag te bespreken met onze luisteraars. Daarom hebben we samen met BNNVARA besloten om vrijdagavond 24 januari, tijdens het voormalige tijdslot van Kaj van der Ree, een 3FM special te maken rondom dit thema", aldus de zender. "Tijdens deze uitzending willen we een open gesprek voeren met deskundigen en luisteraars. De presentatie is in handen van Eva Koreman. Iedereen die vragen heeft of ervaringen wil delen over online seksualiteit, is welkom bij 3FM."

Van der Ree raakte vorige week in opspraak nadat jonge vrouwen op sociale media hadden gezegd dat ze op minderjarige leeftijd seksueel getinte berichten van de presentator en YouTuber hebben ontvangen. BNNVARA stopte per direct met het tv-programma Proefkonijnen, waarvan hij medepresentator was, en zijn radioshow Skaj Is The Limit. Het Rode Kruis zette Kaj maandag na jaren aan de kant als ambassadeur.

De vlogger bood zaterdag in een verklaring zijn excuses aan en gaf toe "domme fouten" te hebben gemaakt.