Kritische kanttekeningen links bij advies arbeidsmarkt

Lodewijk Asscher van de PvdA vindt het onacceptabel dat werkgevers eenzijdig functie, werkplek of arbeidsduur kunnen aanpassen of werknemers 'gedeeltelijk' kunnen ontslaan. "Zonder toestemming rechter of UVW. Zo maak je miljoenen werknemers onzeker. Wat een dramatisch slecht idee", laat de voorman van de sociaaldemocraten weten.

Lilian Marijnissen (SP) ziet bevestigd dat er "teveel onzeker flexwerk" is. Ze noemt dat onrechtvaardig. "Het is niet alleen slecht voor onze welvaart, een onzeker bestaan sloopt mensen en gezinnen. De tijd dat meer flex de oplossing was voor alles is voorbij. En minder onzeker flexwerk bereik je natuurlijk niet door de rechten van werknemers af te pakken of meer onzekerheid te creëren door ze makkelijker te kunnen ontslaan. Dat probleem los je op met minder flex in plaats van meer."

Volgens GroenLinks-leider Jesse Klaver vindt door jarenlang rechts beleid een drama plaats op de arbeidsmarkt plaats waarbij mensen steeds meer te maken krijgen met onzekerheid en stress over hun werk en inkomen. "Een scherpe trendbreuk is nodig." Klaver vindt dat het advies van de commissie goede ideeën bevat (iedere werkende verzekerd, uitbuiting en flexwerk tegengaan) maar hij bekritiseert dat ook zekerheden worden afgebouwd (versoepeling ontslagrecht). "Laat dat afbreken van zekerheden zitten en laten we de goede ideeën uit dit advies omzetten in wetten die mensen eindelijk weer meer bescherming en zekerheid bieden, in plaats van minder."