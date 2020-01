Baas ABN AMRO hoopt dat Staat handen aftrekt van bank

De Nederlandse staat zou zijn belang in ABN AMRO moeten terugschroeven. Scheidend topman Kees van Dijkhuizen van de bank hoopt dat dat dit jaar zal gebeuren, zo zei hij tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. De overheid heeft nog altijd een belang van ruim 56 procent in ABN AMRO als gevolg van de nationalisatie van de Nederlandse delen van Fortis en ABN AMRO in 2008.