Lavinia Meijer, Iggy Pop en Philip Glass samen op het podium

De Nederlandse harpiste Lavinia Meijer, de Amerikaanse rock- en punkzanger Iggy Pop en de Amerikaanse componist Philip Glass geven in juni samen vier shows in ons land. Ze staan in De Oosterpoort in Groningen, in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, in de Doelen in Rotterdam en TivoliVredenburg in Utrecht.

Het wordt een avond met poëzie, voorgedragen door Iggy Pop, met Meijer op de harp en muziekstukken van Glass, bekend van onder meer The Hours, Glassworks en Einstein on the beach. Het is de eerste keer dat de artiesten samen op het podium staan met een eigen voorstelling. Ze ontmoetten elkaar in 2016 in Carnegie Hall in New York, waar ze samen optraden tijdens een benefietconcert. Lavinia Meijer heeft bovendien al meerdere keren met Glass samengewerkt. Zo bracht ze in 2012 een album uit met een eigen interpretatie van zijn muziek uit de film The Hours.

'Een Avond met Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer' is op 9 juni te zien in Groningen, 10 juni in Utrecht, 12 juni in Amsterdam en 13 juni in Rotterdam.