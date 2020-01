Schiphol neemt nog geen maatregelen om coronavirus

Daarbij is het opmeten van de temperatuur van passagiers volgens het RIVM geen effectieve maatregel om vast te stellen of ze het coronavirus hebben opgelopen. Dat komt doordat er momenteel heel veel mensen met griep rondlopen, met ongeveer dezelfde symptomen.

Het gezondheidsinstituut kijkt uit naar een besluit van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) donderdag. Daar wordt overlegd over de vraag of er sprake is van een "medische noodsituatie van internationale zorg". Dat zou betekenen dat er een internationale aanpak moet komen voor het probleem, zoals eerder gebeurde bij het zikavirus en de ebola-uitbraak.

Wereldwijd nemen verscheidene luchthavens maatregelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.