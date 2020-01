Liander sloot recordaantal zonnepanelen aan op stroomnet

Netbeheerder Liander heeft nog nooit zoveel zonnepanelen aangesloten op het stroomnet als vorig jaar. In totaal ging het in de provincies waar Liander het netwerk beheert om 2222 megawatt aan aangesloten vermogen. Dat was de helft meer dan in 2018.

Liander heeft de netwerken in Noord-Holland, Friesland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland in beheer. In al die gebieden steeg het aantal zonnepanelen dat op het net werd aangesloten. In Friesland was de toename met 54 procent het grootst, al zaten de meeste andere gebieden daar vlak achter. Flevoland was een achterblijver met een toename van ongeveer een derde.

Aantrekkelijke fiscale regelingen vanuit de overheid stuwden de populariteit van zonnepanelen bij huiseigenaren, bezitters van bedrijfspanden en ontwikkelaars van zonneparken, verklaart Liander de toename. Wel zorgt de groei van het aantal zonnepanelen voor problemen. In dunbevolkte gebieden is weinig capaciteit op het net en daardoor is er niet veel ruimte om extra zonnepanelen aan te sluiten. Daarom moet het elektriciteitsnet op veel plaatsen verzwaard worden. Dit jaar investeert Liander in totaal 882 miljoen euro in de energienetten.