Ombudsman onderzoekt wettelijke schuldsanering

De Nationale ombudsman wil weten of mensen met problematische schulden de weg naar de wettelijke schuldsanering kunnen vinden. Ook vraagt hij zich af of ze daarbij tegen problemen aanlopen. In een brief aan staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) en minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) schrijft Reinier van Zutphen dat hij een onderzoek is begonnen, omdat hij regelmatig klachten erover krijgt.