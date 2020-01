GrandVision groeit door overnames en op eigen kracht

Optiekbedrijf GrandVision heeft het afgelopen jaar afgesloten met een een hogere omzet in vergelijking met een jaar eerder. De onderneming profiteerde deels van overnames, maar wist ook op eigen kracht te groeien. Opvallend was de groei van de e-commerce-tak waar de opbrengsten met twee derde stegen.

GrandVision nam de afgelopen tijd onder meer het Spaanse Optica2000 en het Zwitserse McOptic over. In Nederland werden de activiteiten van Charlie Temple toegevoegd. Alles bij elkaar steeg de omzet van het moederbedrijf van optiekketens als EyeWish en Pearle op basis van gelijke wisselkoersen met 8,8 procent. De overnames waren goed voor iets minder dan de helft van die groei, aldus de voorlopige cijfers.

Het slotkwartaal van 2019 was de omzetgroei 10,7 procent. Daarbij zagen winkels die langer dan een jaar open zijn de omzet in doorsnee met 6 procent stijgen. Verder merkte GrandVision op dat de prestaties in de Benelux verbeterden. Daarmee was sprake van herstel na een uitdagend 2018, toen managementperikelen het bedrijf enigszins dwarszaten. Verder bestempelde GrandVision het Britse winkellandschap vorig jaar als moeilijk.