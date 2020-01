Vooral werkenden met kinderen gaan in koopkracht vooruit

De prijzen stijgen met gemiddeld 1,6 procent en de gemiddelde loonstijging is 2,8 procent. Volgens het Nibud profiteren werkenden met kinderen van beleidsmaatregelen en loonstijgingen. Zo zijn er gezinnen die 3,5 tot 4,5 procent in koopkracht stijgen. Meer huishoudens komen dit jaar voor huurtoeslag in aanmerking en hebben in 2020 recht op kindgebonden budget. Ook profiteren veel werkenden van de verhoging van de arbeidskorting.

Voor niet-werkenden ligt dat anders. Hun koopkrachtstijging komt vaak niet boven de 1 procent uit, wat volgens het Nibud betekent dat zij per maand slechts 10 tot 20 euro meer te besteden hebben. De uitkeringen gaan weliswaar omhoog, maar blijven achter bij de loonstijgingen. En omdat de pensioenen opnieuw niet worden geïndexeerd, blijft de koopkrachtstijging van gepensioneerden achter.