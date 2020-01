Koning ontmoet in Israël overlevenden van Holocaust

Koning Willem-Alexander brengt donderdagmorgen in Jeruzalem een bezoek aan het Holocaustdocumentatie- en -herinneringscentrum Yad Vashem. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn ouders en grootouders. De koning krijgt een rondleiding door Yad Vashem, waar later op de dag het vijfde Wereld Holocaust Forum wordt gehouden.