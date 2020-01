'Voorzitter Partij voor de Dieren terecht geroyeerd'

Het bestuur van de partij royeerde Wolswinkel in oktober als lid, waarmee hij ook zijn plek als voorzitter kwijtraakte. Het rommelde al langer tussen het partijbestuur en Wolswinkel, die voor meer transparantie en interne discussie in de partij pleitte.

Wolswinkel tekende protest aan tegen zijn royement. De beroepscommissie oordeelt dat de geldende procedures zijn gevolgd en stelt dus het bestuur in het gelijk.

Wolswinkel verbaasd

Het bestuur zei in oktober dat "Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten". Nadat Kamerlid Femke Merel van Kooten zich vorig jaar afsplitste van de partij, en daarbij haar zetel meenam, zei Wolswinkel dat er een intern debat moest komen over de koers van de partij. Dit tot ongenoegen van onder anderen fractievoorzitter Esther Ouwehand en senator Niko Koffeman, die betrokken was bij de oprichting van de partij.

Wolswinkel laat weten "verbaasd" te zijn over het besluit van de commissie. "Het is vrij tactische timing, in verband met het congres", dat zondag plaatsvindt. Medestanders in de partij wilden de kwestie op het partijcongres agenderen. Volgens de gewezen voorzitter is er alleen gekeken of het royement "aansluit bij de statuten van de partij", en niet of het ook "juridisch correct is".

"Dat nodigt in zekere zin nog uit om naar een rechter te stappen, maar daar heb ik geen behoefte aan", vervolgt Wolswinkel. "Ik heb alles gedaan wat ik kon om de partij te democratiseren. Het lijkt me heel onwaarschijnlijk dat dat nog gaat gebeuren."