Joey D., die dinsdagavond was opgepakt in Rosmalen en zichzelf ernstig had verwond, is overleden. Dat heeft zijn advocaat Jan-Hein Kuijpers laten weten. "De familie vraagt om rust en respect voor het verlies van hun Joey", aldus Kuijpers.

