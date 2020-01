'Tanja Nijmeijer verlaat de FARC in Colombia'

De Nederlandse Tanja Nijmeijer is vertrokken bij de voormalige Colombiaanse guerrillabeweging FARC. Volgens de krant El Tiempo heeft Nijmeijer te kennen gegeven dat ze niet meer bij de FARC past.

Nijmeijer zat vermoedelijk sinds 2002 of 2003 bij de gewapende rebellen en maakte later deel uit van een delegatie van de FARC die op Cuba vredesonderhandelingen voerde met de Colombiaanse regering.

Het vredesakkoord tussen de FARC en de regering van Colombia is getekend in 2016, waarna het grootste deel van de circa 7000 FARC-strijders de wapens neerlegde. Daarmee kwam een einde aan een bloedig conflict dat ruim een halve eeuw had geduurd.