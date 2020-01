Horeca pleit voor minister van Horeca & Toerisme

De sterke toename van het aantal toeristen dat Nederland bezoekt, is reden voor de aanstelling van een minister van Horeca & Toerisme. Die zou er met een actieplan voor moeten zorgen dat toerisme over verschillende regio's en gemeenten wordt verspreid. Dat zegt Koninklijke Horeca Nederland (KHN) daags voor een Kamerdebat over de groeiende toerismestroom.

Het aantal toeristen in Nederland groeit volgens KHN de komende jaren van 42 miljoen in 2017, naar bijna 60 miljoen in 2030. Volgens KHN biedt de groei "gouden kansen" voor de Nederlandse economie. Maar om bedrijven, bewoners en bezoekers optimaal te laten profiteren, is het wel nodig om het toerisme te spreiden door het land en over het jaar. Ook is het volgens KHN noodzakelijk dat er zo snel mogelijk meer samenwerking komt op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Ook om overlast te voorkomen.

KHN-voorzitter Robèr Willemsen denkt onder meer aan de gezamenlijke organisatie van evenementen buiten de piekmomenten, het realiseren van slechtweervoorzieningen en het beter promoten van de mogelijkheden voor toeristen buiten het seizoen.