Mensen melden zich massaal aan voor overnachting in Efteling

Bijna 35.000 mensen hebben zich aangemeld voor de actie om een nachtje te mogen slapen in de Efteling. Dat bevestigt een woordvoerder van het attractiepark na berichtgeving van Omroep Brabant. "We wisten dat er enthousiast werd gereageerd op de actie, maar dat zoveel mensen zich uiteindelijk hebben aangemeld hadden we nooit verwacht." De winactie is een samenwerking tussen de Efteling en Natuurhuisje.nl. Die organisatie plant voor elke aanmelding ergens op de wereld een boom.