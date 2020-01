ASML bij dalers in AEX, Adyen verlengt winstreeks

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een klein verlies de handel uitgegaan. Betalingsbedrijf Adyen was daarbij de sterkste stijger en zette daarmee zijn winstreeks voort. Verder ging veel aandacht uit naar chipmachinemaker ASML die met een handelsupdate kwam en ongevraagd een rol heeft in het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten. Het gaat daarbij om het al dan niet leveren van machines die zijn uitgerust met hypermoderne EUV-technologie. De Europese beurzen sloten ook lager.

De AEX-index sloot de sessie 0,1 procent lager op 611,56 punten. De MidKap daalde 0,1 procent, tot 942,22 punten. Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,6 procent.

Prosus verloor 2,7 procent tot 68,97 euro. Het Zuid-Afrikaanse media- en technologiebedrijf Naspers heeft 22 miljoen aandelen in de techinvesteerder verkocht voor 67,50 euro per aandeel. Adyen eindigde met een plus van 2,3 procent, geholpen door een adviesverhoging. De onderneming sloot voor de tiende sessie op rij in de plus.

ASML zakte 0,4 procent ondanks dat de chipmachinefabrikant zijn resultaten afgelopen jaar stevig wist op te krikken en winstgroei voorziet. De onderneming kondigde tevens aan de komende jaren tot 6 miljard euro aan eigen aandelen te willen inkopen. Volgens topman Peter Wennink maakt het voor het grote plaatje bij ASML het niet uit of de chipmachinefabrikant EUV-apparatuur mag leveren aan China.