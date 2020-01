Acties FNV-leden bij technische groothandels gaan door

Leden van vakbond FNV voeren nog altijd acties bij technische groothandels in het land in een roep om betere arbeidsvoorwaarden. Op donderdag staat onder meer een manifestatie in Alphen aan den Rijn gepland. Ook in Tilburg komen stakende FNV-leden bijeen. In de sector wordt al twee weken in wisselende samenstellingen gestaakt bij verschillende groothandels.