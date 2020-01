Nikkie Tutorials voelt zich vrij na coming-out

Nikkie de Jager, beter bekend als Nikkie Tutorials, heeft een paar heftige weken achter de rug. De YouTuber kwam vorige week uit de kast als transgender nadat ze per e-mail was gechanteerd. Hoewel de 25-jarige Nikkie dat liever op haar eigen voorwaarden had gedaan, voelt ze zich wel vrijer nu het nieuws wereldkundig is. Dat vertelde de visagiste woensdag in de talkshow van Ellen DeGeneres. Het dinsdag opgenomen interview wordt later op de dag uitgezonden op de Amerikaanse televisie.

Nikkie, die sinds 2015 video's maakt, had het idee dat de man die haar chanteerde haar leven wilde verwoesten. "Een paar weken geleden kreeg ik e-mails van een bepaald persoon en hij vond het niet oké dat ik loog en wilde dat aan het licht brengen. Hij had een hele dwingende toon en zei: als je me morgen niet hebt geantwoord dan gaat het eruit."

Haar verloofde Dylan gaf haar de moed om de video op te nemen. "Hij zei: we gaan hier doorheen komen. Het komt goed, je gaat dit doen."

De coming-out-video op YouTube werd inmiddels meer dan 32 miljoen keer aangeklikt. Nikkie heeft enorm veel positieve reacties gehad en is dankbaar dat ze haar verhaal heeft kunnen doen. "Het is pas een week geleden, dus ik weet niet waar dit heengaat. Ik weet niet wat mijn plek is op deze magische wereld, maar zolang ik mezelf kan zijn en kleine Nikkies kan inspireren om zichzelf te zijn dan is dat alles wat ik kan doen."