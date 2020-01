Griepepidemie in Nederland blijft nog uit

Na een fikse toename in de afgelopen twee weken, is het aantal mensen met griepachtige verschijnselen weer gedaald. Daardoor is er nog altijd geen griepepidemie in Nederland, iets wat ongebruikelijk is voor deze tijd van het jaar.

Volgens gezondheidsinstituut Nivel gingen vorige week 43 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige verschijnselen, zoals koorts, koude rillingen en hoofdpijn. Een week eerder waren dit er nog 79. Er is sprake van een epidemie als meer dan 58 op de 100.000 mensen ziek zijn. De epidemie is echter pas officieel als we twee weken achter elkaar boven deze epidemische grens zitten.

Gemiddeld genomen was in de afgelopen tien jaar in de eerste week van januari al sprake van een griepgolf. Dat er nu nog steeds weinig mensen ziek zijn komt mogelijk door het zachte winterweer en de griepprik die goed zijn werk doet.