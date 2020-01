Bouterse spreekt menigte toe na zitting Surinaamse krijgsraad

De Surinaamse president Desi Bouterse heeft na afloop van de zitting van de krijgsraad buiten op het Onafhankelijkheidsplein een menigte van naar schatting 10.000 mensen toegesproken. De in uniform gestoken Bouterse bedankte het publiek voor de steun die hij steeds heeft gekregen tijdens het proces over de decembermoorden. Hij noemde het "lastig als er een verdachte is die ook president is".