Frankrijk en VS praten over compromis digitaks

De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire en zijn Amerikaanse collega Steven Mnuchin praten in de kantlijn van het Wereld Economisch Forum in Davos over de Franse digitaks. Dat heeft Le Maire gezegd. De Franse minister gaf aan te hopen snel een compromis te sluiten over de belasting op bedrijven die digitale diensten aanbieden.

Of dat er in zit is nog maar de vraag. Voor het onderhoud tussen de twee zei Mnuchin tijdens een paneldiscussie dat de digitaks Amerikaanse techbedrijven discrimineert. "Als mensen willekeurige belastingen willen instellen gericht op onze techbedrijven, zullen wij overwegen willekeurige heffingen in te stellen tegen autobedrijven", dreigde hij. Of dat Frankrijk op andere gedachten brengt, valt echter te bezien. Franse automakers verkopen nauwelijks auto's in de Verenigde Staten.

Overigens is Frankrijk niet het enige land dat de digitaks ziet zitten. Het Verenigd Koninkrijk werkt aan zijn eigen variant. De heffing op onlineverkopen is een reactie op het belastingbeleid van grote techbedrijven waardoor ze in de meeste landen nauwelijks of geen belasting betalen.