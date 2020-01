Monty Python-acteur en tekstschrijver Terry Jones overleden

De Britse acteur Terry Jones, bekend van de satire van Monty Python, is op 77-jarige leeftijd overleden. Engelse media meldden dat hij volgens nabestaanden dinsdag in het bijzijn van zijn vrouw Anna in Londen is overleden. Jones was al jaren ernstig ziek.

Hij was behalve actief in de satirische groep Monthy Python ook bekend als schrijver, dichter en maker van televisieprogramma's. Hij heeft veel van de teksten van Monthy Python geschreven en regisseerde de films The Holy Grail (1975) , Life of Brian (1979) en The Meaning of Life (1983).

De door surrealistische sketches beroemd geworden groep Monthy Python startte in 1969 bij de BBC met Monthy Python's Flying Circus. De 'Pythons' bleven daarna nog vele jaren samenwerken.