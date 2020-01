Trump wil toch dat er getuigen worden gehoord in afzettingsproces

De Amerikaanse president Donald Trump wil toch dat er getuigen worden gehoord bij het afzettingsproces dat in de Senaat tegen hem loopt. Dat zei hij in het Zwitserse Davos. Eerder zei hij dat hij wil dat de zaak zo snel mogelijk wordt afgesloten.

"Het is aan de Senaat hoe ze het proces vormgeven", aldus Trump. Hij voegde daar wel aan toe dat hij wil dat er getuigen worden gehoord in een langer proces.

Medewerkers van het Witte Huis zeggen dat ze willen dat de Senaat de zaak zo snel mogelijk verwerpt in een stemming. Als een meerderheid van de Senatoren voor het staken van het proces is, dan gebeurt dat zonder dat de president schuldig of onschuldig is bevonden.

Trump zei ook dat hij het proces dinsdag niet heeft gevolgd. "Ik ga ernaar kijken als ik terug ben uit Davos."