Verzetverhaal Mijn naam is Selma blijft aan kop in Bestseller 60

Mijn naam is Selma is het verhaal van Selma van de Perre, de jodin die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aansloot bij het verzet onder een andere naam. Ze werd in juli 1944 via kamp Vught naar Ravensbrück getransporteerd. Anders dan haar zusje Clara en haar ouders overleefde ze de gruwelen van het kamp.

Nieuw in de top tien van best verkochte boeken is het boek Eindstation Auschwitz, geschreven door de Joodse arts Eddy de Wind. Die meldde zich in 1942 vrijwillig aan om in Westerbork te werken en werd verliefd op verpleegster Friedell. Samen werden ze in september 1943 naar Auschwitz gedeporteerd. Ze overleefden de oorlog zonder dat van elkaar te weten en vonden elkaar terug in Nederland.

Het boek Moppereend blijft de zevende plaats behouden. Het prentenboek van Joyce Dunbar en Petr Horáček staat deze week centraal tijdens De Nationale Voorleesdagen.

Terug in de top 10 is de Ierse schrijfster Lucinda Riley met twee van haar boeken in de reeks De zeven zussen.

Boeken top 10

(notering, tussen haakjes notering vorige week, auteur, titel. Bron: CPNB. Zie www.debestseller60.nl)

1. (1) Selma van de Perre - Mijn naam is Selma

2. (12) Lucinda Riley - De zeven zussen

3. (2) Rutger Bregman - De meeste mensen deugen

4. (13) Herman Koch - Finse dagen

5. (-) Eddy de Wind - Eindstation Auschwitz

6. (3) Herman Finkers - De cursus omgaan met teleurstelling gaat wederom niet door

7. (7) Joyce Dunbar & Petr Horáček - Moppereend

8. (5) Han van Bree - Het aanzien van 2019

9. (4) Fokke Obbema - De zin van het leven

10 (16) Lucinda Riley - De zeven zussen. Storm