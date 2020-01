Biologische landbouw groeit waar hele sector krimpt

De biologische landbouw in Nederland is afgelopen jaar gegroeid, hoewel de hele sector kromp. Zowel de hoeveelheid landbouwgrond (areaal) waarop biologische producten worden verbouwd als het aantal biologisch gecertificeerde bedrijven nam toe, stelt branchevereniging Bionext op basis van cijfers van toezichthouder Skal Biocontrole. De groei van de biologische landbouw in Nederland blijft wel achter bij de gemiddelde groei in Europa.