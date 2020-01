Senaat neemt regels voor afzettingsproces aan

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met de regels die bepalen hoe het proces over de afzetting van president Donald Trump verder moet verlopen. Deze procedurele regels komen geheel uit de koker van de Republikeinse leider Mitch McConnell. Het gaat onder meer om het verhoor van getuigen en het toelaten van nieuw bewijs. Alle senatoren stemden met hun partij mee, waardoor de Republikeinen een meerderheid hadden van 53 tegen 47.

De leider van de Democraten in de Senaat Chuck Schumer had elf voorstellen ingediend, die allemaal werden weggestemd door de Republikeinse meerderheid. Dat gebeurde na urenlange debatten die tot ver in de nacht duurden.

Dinsdag om 19.00 uur Nederlandse tijd gaat het proces tegen de president weer verder met de openingsverklaring van de aanklagers.