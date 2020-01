'Ghosn voorspelde faillissement autobouwer Nissan'

Gohara ontmoette Ghosn vijf keer in de twee maanden voordat de voormalige topman van Nissan en Renault Japan ontvluchtte. Nissan had niet direct commentaar op de opmerkingen van Ghosn. Het bedrijf heeft last van teruglopende autoverkopen in China en Europa en moest daarom snijden in zijn verwachtingen voor dit boekjaar. De automaker maakte bekend wereldwijd 12.500 mensen te willen ontslaan.

Ghosn ontvluchtte Japan waar hij in huisarrest zat eind vorig jaar. Vanuit Libanon liet hij eerder deze maand op een persconferentie weten dat hij vluchtte omdat hij in Japan geen eerlijk proces zou krijgen. Volgens Ghosn werkten bepaalde krachten binnen Nissan actief met de Japanse aanklagers samen om hem veroordeeld te krijgen.