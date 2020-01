Japanse beurs toont herstel

De aandelenbeurs in Japan toonde woensdag wat herstel na de verliesbeurt van een dag eerder. De vrees voor een uitbraak van het coronavirus bleef echter zorgen voor koersverliezen in de toeristische sector. De fabrikanten van luchtreinigers en andere beschermingsproducten zoals mondmaskers waren daarentegen opnieuw in trek.

De Nikkei in Tokio sloot 0,7 procent hoger op 24.031,35 punten. De Japanse maker van beschermingsproducten Azearth dikte bijna 24 procent aan. Het aandeel steeg een dag eerder al ruim 16 procent. Mitsubishi Motors zakte meer dan 4 procent. De Duitse justitie heeft op tien plekken invallen gedaan als onderdeel van een onderzoek naar dieselfraude met auto's van de Japanse fabrikant. Concurrenten Toyota en Honda verloren 0,4 en 0,1 procent. De twee automakers roepen wereldwijd miljoenen voertuigen terug vanwege problemen met de airbags.

De beursgraadmeter in Shanghai noteerde tussentijds 0,3 procent hoger. Het aantal mensen dat in China is overleden aan de gevolgen van het nieuwe coronavirus is inmiddels gestegen naar negen. Niet alleen in China, maar ook in andere Aziatische landen zoals Taiwan en Japan zijn mensen besmet geraakt. Dinsdag werd ook in de Verenigde Staten een ziektegeval geconstateerd.

De Hang Seng-index in Hongkong veerde op na de forse verliesbeurt een dag eerder en klom 1,2 procent. De Kospi in Seoul won 1,2 procent dankzij een sterker dan verwachte economische groei. Volgens de Zuid-Koreaanse centrale bank groeide de economie van het land in het vierde kwartaal met 1,2 procent. Dat was de sterkste groei sinds het derde kwartaal van 2017. In Sydney eindigde de All Ordinaries-index 0,9 procent in de plus.