Vier verdachten betrokkenheid bij uitbraakpoging voorgeleid

De vier mannen die zondag zijn aangehouden in verband met een mogelijke uitbraakpoging uit de gevangenis in Zutphen, worden woensdag voorgeleid bij de rechter-commissaris van de rechtbank in Arnhem. Het Openbaar Ministerie wil de mannen langer vasthouden. Als de rechter de verdenkingen ernstig genoeg vindt, kan hij besluiten de verdachten zeker twee weken in voorarrest te houden.