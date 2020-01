Verrassende omzetgroei bij IBM

Het Amerikaanse technologieconcern IBM heeft in het vierde kwartaal van zijn boekjaar de opbrengsten zien groeien. Dat was voor het eerst in vijf kwartalen. De onderneming profiteerde van goede zaken bij zijn clouddivisie, zo viel dinsdag nabeurs in de Verenigde Staten op te maken uit een handelsbericht.

International Business Machines, zoals IBM voluit heet, zag de omzet bij de cloudtak met 21 procent aandikken tot 6,8 miljard dollar. Het onderdeel wordt door kenners als cruciaal gezien voor de onderneming. IBM als geheel zette in de verslagperiode een marginale omzetgroei van 0,1 procent in de boeken, tot bijna 21,8 miljard dollar. Kenners rekenden in doorsnee op een krimp.

De winst van IBM kwam in de verslagperiode uit op ongeveer 3,7 miljard dollar, van bijna 2 miljard dollar een jaar terug. Destijds nam het concern een flinke belastinglast.

Overname Red Hat

IBM kwam ook met een positieve winstprognose voor het nieuwe jaar. Daarin rekent de onderneming op een aangepaste winst per aandeel van minimaal 13,35 dollar. Dat resultaat was over het afgelopen jaar nog 12,81 dollar en kenners rekenden in doorsnee op een resultaat van 13,28 dollar. IBM gaf geen omzetverwachting.

Vorig jaar werd door IBM de overname van softwarebedrijf Red Hat voor 34 miljard dollar afgerond. De aankoop werd onder meer gedaan door de techreus om zijn positie op de cloudmarkt te verstevigen.