'Boeing 737 MAX zeker tot juni aan de grond'

Vliegtuigmaker Boeing houdt er rekening mee dat zijn toestellen van het geplaagde type 737 MAX niet voor juni of juli toestemming krijgen om te mogen vliegen. Dat schrijft de Amerikaanse zakenzender CNBC op basis van een ingewijde.

Als toezichthouders pas in de zomer groen licht geven voor vluchten met het toestel, zou dat maanden later zijn dan de fabrikant aanvankelijk had verwacht.

De 737 MAX wordt sinds maart vorig jaar wereldwijd aan de grond gehouden nadat binnen korte tijd twee crashes met het toestel gebeurden. De twee vliegtuigongelukken, in Indonesië en Ethiopië, waren vermoedelijk het gevolg van een veiligheidssysteem dat de neus naar beneden bleef drukken doordat een sensor niet goed werkte.

Boeing moet van luchtvaartautoriteiten eerst alle technische mankementen in het toestel verhelpen voordat de 737 MAX weer mag vliegen. Vorige week bracht Boeing naar buiten nog een softwarefout te hebben ontdekt bij het vliegtuigtype. De kosten in verband met de kwestie lopen inmiddels in de miljarden dollars.