Rotterdamse opgepakt om schietpartij winkelcentrum Alexandrium

Dinsdag is een 31-jarige Rotterdamse opgepakt die mogelijk betrokken is geweest bij een schietpartij op klaarlichte dag bij het Rotterdamse winkelcentrum Alexandrium en het roven van een auto daarna.

De schietpartij, op dinsdag 10 september, begon op de Duikerstraat in de Rotterdamse wijk Het Lage Land. Korte tijd later werd ook geschoten in de Kreeftstraat in Rotterdam die door Alexandrium loopt. Meerdere auto's werden geraakt door kogels. Twee mensen die in een van die auto's zaten, werden toen al opgepakt voor hun betrokkenheid bij de schietpartij, een 45-jarige vrouw en een 37-jarige man uit Rotterdam.

Na de schoten reden een andere man en vrouw weg in een BMW. Ze stopten een paar straten verderop. Daar lieten ze een wapen zien aan de bestuurster van de Audi, die voor een stoplicht stond te wachten. De vrouw stapte uit en de man en de vrouw gingen er met haar voertuig vandoor. Na de carjacking opende de politie een klopjacht vanuit de lucht en op de weg.

De Audi werd later een paar kilometer verderop teruggevonden in de Rotterdamse wijk Nesselande maar de man en de vrouw die de auto hadden geroofd, waren spoorloos verdwenen. Of de nu aangehouden vrouw deze vrouw is, kan een woordvoerster van de politie nog niet zeggen.