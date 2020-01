Aanhoudingen in onderzoek voortzetting pedovereniging Martijn

In een onderzoek naar de verboden pedofielenvereniging Martijn zijn dinsdag twee mannen aangehouden. In Haarlem is een 75-jarige man opgepakt op verdenking van het bezit van kinderporno. In Hengelo is een 32-jarige man aangehouden vanwege voorbereidingshandelingen voor seksueel misbruik van kinderen, meldt het Openbaar Ministerie.

Ze zijn aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar de mogelijke voortzetting van de pedoclub. De politie zocht dinsdag op vier woonadressen naar bewijsmateriaal. Het gaat om woningen van verdachten in Hengelo, Arnhem, Haarlem en Lelystad. Daarbij is beslag gelegd op mobiele telefoons, computers en andere zogeheten gegevensdragers. Wie de andere twee verdachten zijn, wil het OM niet kwijt. Volgens lokale media is het huis dat in Hengelo is doorzocht het huis van een van de oud-bestuursleden van Martijn, Marthijn U. Het OM wil dat niet bevestigen. Hij is in ieder geval niet aangehouden. Hij was niet bereikbaar voor commentaar.

De vereniging Martijn is in 2014 door de Hoge Raad verboden en ontbonden, omdat de leden seksuele relaties tussen volwassen en kinderen verheerlijkten en propageerden. In juni vorig jaar werd aangifte gedaan omdat voormalige bestuurders de vereniging zouden voortzetten.

Vorige maand meldde het Openbaar Ministerie ook een strafrechtelijk onderzoek te zijn gestart naar twee oud-leden van de club. RTL Nieuws stelde toen dat er in een besloten e-mailgroep tips werden gedeeld om kinderen te misbruiken. Een van die twee ex-leden ontkende dat toen.