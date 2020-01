Rode koersenborden op Europese beurzen

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met verlies de handel uitgegaan. Ook elders in Europa sloten de beurzen overwegend in het rood. Beleggers hielden de ontwikkelingen rond het coronavirus in Azië in de gaten. Daarnaast druppelden wat bedrijfsresultaten binnen.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent lager op 611,89 punten. De MidKap verloor 0,2 procent tot 942,98 punten. Londen en Parijs raakten tot 0,6 procent kwijt. De beurs in Frankfurt eindigde een fractie hoger.

In Parijs zakten de Franse modehuizen Kering, Hermès en LVMH tot 2,1 procent. Zorgen over een verdere verspreiding van het coronavirus spelen voor een groot deel op de voor hen belangrijke Chinese markt.

Air France-KLM

Bierbrouwer Heineken was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van 2,7 procent, na berichten over dalende bierconsumptie in Vietnam. Die scherpe daling van de bierverkopen komt door een harde aanpak van drankrijders in het Zuidoost-Aziatische land. Galapagos ging in de AEX aan kop met een winst van 2,5 procent.

In de MidKap zakte Air France-KLM 2,3 procent. Volgens persbureau Reuters zou de luchtvaartcombinatie een belang willen nemen in de noodlijdende luchtvaartmaatschappij Malaysia Airlines, wat tot bezorgde reacties van analisten leidde. Het concern zelf ontkende een rol te spelen bij het verkoopproces rond de luchtvaartmaatschappij.

Koersen

De Britse budgetvlieger easyJet steeg 4,6 procent in Londen na een sterk begin van zijn nieuwe boekjaar. Het bedrijf profiteerde onder meer van problemen bij concurrenten, zoals het wegvallen van touroperator Thomas Cook. In Frankfurt klom modehuis Hugo Boss 6,8 procent dankzij beter dan verwachte omzetcijfers in het afgelopen kwartaal.

Toeleveranciers aan de auto-industrie stonden lager, nadat analisten van zakenbank Jefferies tot voorzichtigheid over de sector hadden gemaand. Continental verloor in Frankfurt 1,8 procent. De Finse bandenmaker Nokian Renkaat werd in Helsinki 2,8 procent lager gezet.

De euro was 1,1094 dollar waard tegen 1,1083 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 58,29 dollar. Brentolie zakte 0,7 procent in prijs tot 64,73 dollar per vat.