FVD'er Hermans wil verloren senaatszetel terughalen bij Otten

Forum voor Democratie (FVD) krijgt door de brexit een verloren zetel in de Eerste Kamer terug. FVD'er Otto Hermans staat klaar om die in te nemen, zegt zijn partijleider Thierry Baudet. Dat zou "in kannen en kruiken" zijn.

FVD kwam bij de Eerste Kamerverkiezingen vorig jaar als grootste partij uit de bus, maar raakte meteen drie van zijn twaalf senatoren kwijt. Lijsttrekker en FVD-oprichter Otten en zijn geestverwanten Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries begonnen de nieuwe partij GO. Senator Rookmaker kan en wil na de brexit, met het vertrek van de Britse europarlementariërs, overstappen naar het Europees Parlement.

De FVD-top zag indertijd de breuk met Otten en co al aankomen, en vroeg bij de Eerste Kamerverkiezingen daarom een voorkeursstem uit te brengen op de Baudetgetrouwe kandidaten Hermans en Hugo Berkhout. Die twee krijgen daardoor nu voorrang op Robert Baljeu, een kompaan van Otten, die hoger op de lijst stond.

Rookmaker kan volgende maand aanspraak maken op een plaats in het Europees Parlement, omdat Nederland er door het afscheid van de Britten drie zetels bij krijgt. FVD mag er daarvan eentje bezetten, en Rookmaker was de eerstvolgende op de FVD-lijst. Door haar overstap naar GO krijgt die partij haar eerste vertegenwoordiger in het Europees Parlement.