Hoofdaanklager noemt afzettingsproces in Senaat oneerlijk

De hoofdaanklager in het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president Donald Trump zegt dat de regels voor het proces gaan leiden tot een oneerlijke zaak. Het proces in de Senaat begint dinsdag.

Adam Schiff is niet te spreken over de periode die de aanklagers en de advocaten van Trump hebben gekregen voor hun openingsverklaringen. De juridische teams krijgen daar 24 uur voor, verdeeld over maximaal twee dagen. "Wij hebben veel bewijs in de zaak. Deze regel betekent dat de zittingen tot diep in de nacht gaan duren."

"De Amerikanen willen heel graag geloven dat de Senaat zowel de president als het Huis van Afgevaardigden een eerlijk proces geeft", aldus hoofdaanklager Adam Schiff dinsdag. "We gaan vandaag de senatoren vragen om de eed die ze hebben afgelegd om onpartijdig recht te spreken na te leven."