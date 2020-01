Na Polen zegt ook Litouwen af voor Holocaust-herdenking Israël

De president van Litouwen, Gitanas Nauseda, heeft op het laatste moment deelname aan de Holocaust-herdenking donderdag in Israël afgezegd. Eerder zegde de Poolse president Andrzej Duda ook al af voor de bijeenkomst in Jeruzalem. Hij deed dat uit onvrede omdat hij geen toespraak mag houden en de Russische president Vladimir Poetin wel.

Polen en Rusland liggen sinds afgelopen week overhoop door uitspraken van Poetin. Die verklaarde dat regeringsleden in het vooroorlogse Polen antisemitische waren en een innemende houding tegenover nazi-Duitsland hadden. Polen reageerde gepikeerd en sprak van geschiedenisvervalsing.

Of de afzegging van de president van Litouwen iets met de Poolse boosheid te maken heeft, is niet duidelijk. Nauseda zal nu op 27 januari een herdenking in het vroegere Duitse vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau bijwonen.