'Strafzaken van sommige verdachten SNS-fraudezaak moeten over'

De strafzaken van verschillende verdachten in de fraudezaak rond SNS Property Finance, de voormalige vastgoedpoot van SNS Reaal, moeten op een belangrijk punt over. Dat heeft de advocaat-generaal geadviseerd aan de Hoge Raad.

De zaak gaat over personen die waren ingehuurd door SNS. Zij maakten onderling de afspraak om hun uurloon deels door te betalen aan de mensen die hun aan het werk hadden geholpen. Het financiële concern was niet op de hoogte van de betalingsafspraken. De verdachten zijn eerder veroordeeld door het gerechtshof voor omkoping, valsheid in geschrift, witwassen en deelneming aan een criminele organisatie.

Volgens de advocaat-generaal moeten meerdere strafzaken over op het punt van witwassen. De belangrijke adviseur van de hoogste rechter vindt het onbegrijpelijk dat het hof dit bewezen achtte. De betrokken verdachten zijn immers op een ander punt dat hiermee verband houdt, vrijgesproken. Adviezen van de advocaat-generaal worden vaak overgenomen door de Hoge Raad. Het is nog niet bekend wanneer de uitspraak volgt.

De fraudezaak bij Property Finance kwam in november 2012 naar buiten. Het ging toen al een tijd erg slecht met de vastgoedtak van SNS, die externe specialisten inhuurde om te helpen het onderdeel uit het slop te trekken.