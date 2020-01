Vier arrestaties voor omvangrijke mensensmokkel naar Engeland

Vier mannen die verdacht worden van mensensmokkel zijn dinsdagochtend in Den Haag, Leiden en Krimpen aan den IJssel aangehouden. Ze maken deel uit van een mensensmokkelnetwerk dat volgens de Franse politie zo'n zevenhonderd personen in koelwagens of boten heeft overgezet naar Engeland, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachten zouden migranten in koelwagens of rubberboten overgebracht hebben naar Engeland, in ruil voor zo'n 5000 euro. In totaal verdienden de mensensmokkelaars ongeveer 4 miljoen euro.

Een 36-jarige verdachte uit Krimpen aan den IJssel en een 51-jarige verdachte uit Den Haag kochten onder andere de rubberboten. Zij worden overgeleverd aan Frankrijk. De andere twee verdachten, een 39-jarige man uit Den Haag en een 42-jarige man uit Leiden, worden in Nederland berecht. Zij worden verdacht van het smokkelen van migranten naar Nederland. De politie trof tijdens huiszoekingen bij de verdachten meerdere mensen zonder verblijfsvergunning aan.

De politie arresteerde de verdachten na een onderzoek van de Koninklijke Marechaussee in samenwerking met de Franse autoriteiten. In het Franse onderzoek doken Nederlandse kentekens op die te linken waren aan een belangrijke tak van het netwerk in Den Haag.