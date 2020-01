Wall Street opent met kleine verliezen

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met kleine verliezen aan de handel begonnen. Daarmee volgt Wall Street het voorbeeld van de beurzen in Azië en Europa, waar de graadmeters in de greep zijn van het coronavirus. Ook verwerkten beleggers de nodige bedrijfsresultaten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na de openingsbel 0,2 procent lager op 29.299 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,3 procent tot 3321 punten en technologiebeurs Nasdaq verloor 0,3 procent tot 9365 punten. Beleggers in de Verenigde Staten komen terug van een lang weekend. Maandag bleef Wall Street dicht wegens Martin Luther King Day.

Bij de bedrijven is er onder meer aandacht voor oliedienstverlener Halliburton. Dat bedrijf leed in het slotkwartaal van 2019 een verlies van 1,7 miljard dollar, mede als gevolg van een miljardenafschrijving op zijn schalie-activiteiten. Als die afschrijving buiten beschouwing wordt gelaten, was de winst juist hoger dan analisten hadden verwacht. Het aandeel ging in de eerste handelsminuten 1,5 procent omhoog.

Boeing zakte eveneens 0,6 procent, na berichten dat de vliegtuigbouwer in gesprek zou zijn over een lening van meer dan 10 miljard dollar om kosten te dekken in verband met probleemtoestel 737 MAX. Ook Disney was in het nieuws. Het entertainmentconcern maakte bekend zijn streamingdienst Disney+ verder uit te rollen in Europa en noteerde op de beurs 0,1 procent in de min.