Gezant VS: Iraanse premie op hoofd Trump is belachelijk

De Amerikaanse gezant voor ontwapening, Robert Wood, heeft geen goed woord over de actie. "Het is gewoon belachelijk. Maar het geeft je een indruk van de terroristische basis van dat regime", reageert hij in Genève. "En dat regime moet zijn gedrag veranderen."

Parlementariër Hamzeh deed het aanbod volgens persbureau ISNA in het parlement. "Namens de inwoners van de provincie Kerman: we zullen 3 miljoen dollar in cash uitbetalen aan degene die Trump om het leven brengt", stelde hij.

Hamzeh zei niet of de Iraanse leiders zijn plan steunen. De politicus komt uit dezelfde provincie als Qassem Soleimani, de machtige topmilitair die begin januari is gedood bij een Amerikaanse droneaanval in buurland Irak. Dat deed de spanning tussen Iran en de VS nog verder oplopen.