Rabobank stopt met kluisjes in bank waar kluisjesroof plaatsvond

Rabobank sluit de kluisjes in een filiaal in Oudenbosch per 1 april voorgoed. Op die vestiging vond bijna twee jaar terug nog een spectaculaire kluisjesroof plaats waarbij voor miljoenen euro's aan waardevolle spullen werd buitgemaakt.

Volgens een woordvoerster van Rabobank staat het besluit los van de roof, zo bevestigt ze na berichtgeving door Omroep Brabant. Rabobank merkt al langer dat bij klanten de vraag naar het huren van een kluisje terugloopt. Vandaar dat verschillende lokale Rabobanken al waren begonnen met het afbouwen van de dienst. Nu heeft Rabobank West-Brabant-Noord besloten om er mee te stoppen.

Twee beveiligers zijn vorig jaar veroordeeld tot vier jaar cel vanwege hun rol bij de kluisjesroof in het weekend van 2 en 3 maart 2018. Volgens de rechter waren ze schuldig aan het medeplegen van de roof, omdat ze twee oud-collega’s hielpen de bank binnen te komen. Ze manipuleerden onder meer het alarm. Die twee andere mannen zaten daardoor 24 uur in het bankgebouw en namen voor in totaal zeker 8,5 miljoen euro aan bijvoorbeeld sieraden mee in zes grote vuilniszakken. Ze zijn waarschijnlijk gevlucht naar Kroatië en Turkije.