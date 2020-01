Trump: heffingen China blijven in stand tot fase 2-deal

De meeste Amerikaanse importheffingen op producten van Chinese makelij blijven in stand totdat er een definitieve handelsdeal ondertekend is door Peking en Washington. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag op het jaarlijkse World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Hij zei eerder een zogeheten fase 2-handelsdeal pas na de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november te verwachten.