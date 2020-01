NS lokt automobilist met parkeerkorting

Reizigers die de auto achterlaten bij het station krijgen bovendien korting op het parkeren. Door bij het uitrijden de ov-chipkaart te scannen, betalen deze reizigers gemiddeld 4 euro per dag, aldus NS.

Per week komen 20.000 mensen met hun auto naar het station. Naar station Lage Zwaluwe, komt de helft van de reizigers met de auto. In het hele land zijn op met slagbomen afgeschermde parkeerterreinen bij stations in totaal 52.000 parkeerplekken beschikbaar. "Soms is de auto de beste manier om naar het station te komen, de trein brengt je verder naar hartje stad. Een prima combinatie, mits je de auto snel en gemakkelijk kwijt kunt", vindt Bert Vaessens (NS).