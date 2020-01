Advocaat wil meer onderzoek moordzaak Milica van Doorn in 1992

De advocaat van de Zaandammer Hüseyin A. (49), die is veroordeeld voor de verkrachting van en moord op Milica van Doorn in 1992, wil dat er in hoger beroep meer onderzoek wordt gedaan en meer getuigen worden gehoord. Dit zou moeten aantonen dat zijn cliënt, die blijft ontkennen, niet de dader is. A. is in 2018 veroordeeld tot twintig jaar celstraf, conform de eis van het Openbaar Ministerie.