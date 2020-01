'EU-actieplan nodig tegen illegale handel huisdieren'

Er moet dringend een einde komen aan de illegale handel in de EU van huisdieren. Er is een Europees actieplan nodig, met een verplicht Europees registratiesysteem voor honden en katten, vindt de commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement. De commissie nam dinsdag zonder tegenstemmers een resolutie aan over de kwestie.

In de resolutie roepen de Europarlementariërs de Europese Commissie op om met wetsvoorstellen te komen. Er moet een duidelijk wettelijk kader komen voor broodfokkers van gezelschapsdieren. Zij fokken om geld te verdienen aan de handel in pups en kittens, waardoor het welzijn van de dieren vaak ondergeschikt is aan het commerciële belang. Het toezicht door dierenartsen, overheidsdiensten en bedrijven op illegale praktijken moet worden aangescherpt evenals sancties tegen betrokkenen, vinden ze. Ook moet de douane beter worden getraind in het herkennen van illegaal geïmporteerde honden en katten.

Het voltallige parlement stemt volgende maand over de resolutie.