'Kinderen Ruinerwold maken het naar omstandigheden goed'

De kinderen uit het gezin van Gerrit Jan van D. "maken het naar omstandigheden goed". Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd, op vragen van de rechtbank in Assen. Daar vindt dinsdag een eerste openbare zitting plaats in de strafzaak tegen Van D. en medeverdachte Josef B. Het tweetal wordt onder meer verdacht van jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van Van D.

Het OM heeft tot dusver niet kunnen spreken met Van D., wegens zijn ernstige gezondheidsproblemen. De kinderen heeft het OM wel gesproken. Zij krijgen de nodige zorg en hulp. Geen van hen heeft aangifte gedaan.

Toen de politie in oktober het bestaan van het gezin ontdekte, nadat een zoon zich had gemeld, gaven de kinderen (18 tot 25 jaar oud) aan dat ze niet waren opgesloten en uit vrije wil in de boerderij verbleven. Ze schrokken van de plotselinge commotie en wilden niet weg uit de boerderij. Aanvankelijk durfden zij de agenten niet aan te kijken. De politie schakelde gespecialiseerd verhoorders in voor de eerste gesprekken met de kinderen in de boerderij.

Spreekrecht kinderen

De kinderen stonden bij ontdekking van het gezin in oktober niet ingeschreven in de basisadministratie. Dit is inmiddels wel gebeurd, meldde het OM.

Drie van de kinderen laten zich in het proces vertegenwoordigen door een advocaat. Zij wilde "uit respect van de wens van de kinderen om niets te zeggen" geen mededelingen doen. Mogelijk zullen een of meer kinderen gebruikmaken van hun spreekrecht tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Justitie beschuldigt Van D. ook van seksueel misbruik van twee van zijn oudere kinderen, een zoon en een dochter die niet in de boerderij woonden.