OM: vader zaak Ruinerwold naar Pieter Baan Centrum

Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de zaak Ruinerwold, moet naar de observatiekliniek van justitie worden gestuurd, het Pieter Baan Centrum (PBC). Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdag gezegd, tijdens de eerste openbare zitting in de zaak tegen Van D. en medeverdachte B. bij de rechtbank in Assen.

Een van de belangrijkste vragen in dat gedragskundig onderzoek is of er afdoende kan worden gecommuniceerd met Van D. De rechtbank stelde dinsdag vast dat het "van wezenlijk belang" is dat Van D. "zich in deze strafzaak kan verdedigen".

Van D. werd in augustus 2016 getroffen door een hersenbloeding en verloor als gevolg daarvan onder meer zijn spraakvermogen. Nadien is hij verzorgd door zijn kinderen, met wie hij in de boerderij in Ruinerwold een volstrekt afgezonderd bestaan leidde. Medische zorg had hij niet, omdat dat niet paste in zijn geïsoleerde leven.

Gezondheidstoestand

Er zijn nog tal van vragen rond de gezondheidstoestand van Van D. Hij verblijft momenteel in voorarrest in het penitentiair ziekenhuis in Scheveningen. Omdat een gang naar de rechtbank te zwaar voor hem is, zette zijn advocaat uiteen, bleef hij dinsdag weg uit de rechtszaal.

Volgens raadsman Robert Snorn is Van D. wel bereid om vragen te beantwoorden. Hij drong aan op neurologisch onderzoek voordat Van D. naar het PBC gaat, om vast te stellen of Van D. de strekking van zijn strafvervolging begrijpt. Ook stelde hij voor dat de rechtbank hem bezoekt, in een rustige, "prikkelarme omgeving", zodat de rechtbank zich zelf een beeld kan vormen van de situatie van de verdachte.

Van D. en B. worden onder meer verdacht van de jarenlange vrijheidsberoving van zes kinderen van Van D.